Ue: Merkel e Macron incontrano Orban, Kurz e il premier polacco Morawiecki

- Durante la pausa dei lavori del Consiglio Ue in corso da questa mattina a Bruxelles il cancelliere tedesco, Angela Merkel, ha incontrato il premier ungherese, Viktor Orban, il cancelliere austriaco Sebastian Kurz e il premier polacco, Mateusz Morawiecki. Come riferito sul profilo Twitter del portavoce della cancelleria tedesca, Steffen Seibert, al colloquio era presente anche il presidente francese, Emmanuel Macron. I 27 capi di Stato e di governo dell'Ue sono da oggi a Bruxelles per tentare di trovare un'intesa sul fondo per la ripresa. (Beb)