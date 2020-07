Ue: fonti diplomatiche, nuova proposta di Michel per sbloccare il negoziato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un “freno d’emergenza”: sarebbe questa la soluzione presentata dal presidente del Consiglio Ue, Charles Michel, nel corso della cena di lavoro fra i 27 capi di Stato e di governo in corso oggi a Bruxelles. Questo nuovo strumento proposto da Michel, secondo quanto riportano fonti diplomatiche, dovrebbe servire a sbloccare il negoziato sul fondo per la ripresa iniziato questa mattina poco dopo le 10 nella capitale belga. Il “freno d’emergenza” servirebbe, di fatto, a bloccare i versamenti previsti nel fondo per la ripresa qualora non ci fosse il consenso fra i governi: in tal caso la questione verrebbe decisa in sede di Consiglio europeo. I leader dei vari paesi valuteranno ora la nuova proposta in modo da poterla discutere domani, nel corso della seconda giornata di riunione del Consiglio Ue. (Beb)