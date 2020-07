Usa: il sindaco di Louisville sarà indagato per la gestione del caso Breonna Taylor

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco di Louisville, nel Kentucky, Greg Fischer, sarà indagato per la gestione del caso sulla morte di Breonna Taylor e delle proteste circostanti, mentre non sono state ancora presentate accuse contro gli agenti coinvolti nella sparatoria che ha provocato la morte della ragazza afroamericana. Il Government Oversight and Audit Committee (Goa) del Consiglio della metropolitana di Louisville ha votato questa settimana per avviare un indagine sui mancati provvedimenti riguardanti la morte di Taylor e la gestione delle proteste antirazziste nella città. Taylor è stata uccisa il 13 marzo dopo che tre agenti caucasici hanno eseguito un mandato "senza bussare", usando un ariete per sfondare la porta del suo appartamento. La polizia in quel momento stava indagando su due uomini che si credeva vendessero droga. Il mandato era per un uomo che non viveva nell'edificio, tuttavia, e che all'epoca era già in custodia. Nessun agente è stato finora indagato, anche se i manifestanti di Black Lives Matter hanno manifestato per settimane in città e hanno chiesto provvedimenti. Da allora la città ha approvato la "legge di Breonna", che pone fine ai mandati senza preavviso e richiede l'uso di telecamere per il corpo da parte di tutti gli agenti. Uno degli agenti coinvolti è stato licenziato e gli altri due sono stati riassegnati ad altre mansioni. (Nys)