Business news: Russia, Gazprom registra perdite nel primo trimestre per prima volta dal 2015

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel primo trimestre del 2020, la società russa Gazprom ha registrato perdite per un importo di 116,249 miliardi di rubli (1,44 miliardi di euro). È quanto risulta dalla relazione periodica della società, ripresa dai media russi. Per la prima volta dal 2015, la società ha registrato una perdita in questo periodo dell'anno. L'anno scorso, Gazprom ha ottenuto un profitto di 535,908 miliardi di rubli (6,6 miliardi di euro) nello stesso periodo. I ricavi dell'azienda sono diminuiti dall'inizio dell'anno del 24 per cento e ammontano a 1.740 miliardi di rubli (21,5 miliardi di euro). L'Ebtda di Gazprom è sceso a 493,023 miliardi di rubli (6,1 miliardi di euro). Il debito netto della compagnia russa è cresciuto del 18 per cento fino a 3.740 miliardi di rubli (43 miliardi di euro). Nel 2019, l'utile di Gazprom è sceso del 17 per cento a 1.200 miliardi di rubli (15 miliardi di euro), mentre l'Ebitda della società è sceso del 28,5 per cento a 1.860 miliardi di rubli (23 miliardi di euro). (Rum)