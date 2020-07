Business news: Grecia: Lamda lancia offerta per 320 mila obbligazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società greca Lamda Development SA ha lanciato un'offerta pubblica per il completamento di un'emissione obbligazionaria da 320 milioni di euro. Secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa “Ana-Mpa”, il processo dovrebbe concludersi il 17 luglio. La società emetterà 320 mila obbligazioni anonime comuni ad un prezzo minimo di mille euro. I proventi dell'obbligazione di sette anni verranno utilizzati per finanziare il progetto di riconversione dell’area dell’ex aeroporto di Elliniko di Atene e altri progetti più piccoli della società, mentre parte del denaro verrà utilizzata per rifinanziare parte del debito del gruppo. (Gra)