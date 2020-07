Business news: Psa, calo delle vendite del 45,7 per cento nel primo semestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel primo semestre dell'anno il gruppo automobilistico francese Peugeot Société Anonyme ha registrato un calo delle vendite del 45,7 per cento, con un milione di veicoli messi sul mercato. Lo ha reso noto l'azienda sottolineando che a giugno le vendite sono "quasi raddoppiate" rispetto al mese precedente con 231 mila auto vendute. Psa dice di essere sulla "via della ripresa" nel mercato europeo, dove che le vendite si sono "fortemente risanate" nel mese scorso arrivando a 202 mila veicoli e le consegne sono aumentate del 71 per cento rispetto a maggio. (Frp)