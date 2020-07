Business news: Spagna, Inditex nei prossimi mesi accelerazione su digitale e chiusure punti vendita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei prossimi mesi Inditex, la più grande impresa spagnola quotata in Borsa, accelererà il processo di digitalizzazione con la chiusura di tutti i negozi più piccoli che saranno progressivamente accorpati in strutture più grandi. Questa scelta viene giustificata a causa della crisi scatenata dalla pandemia del coronavirus. Nonostante le difficoltà, secondo l'Ad Pablo Isla, l'azienda ha dimostrato "forza e flessibilità" durante i mesi più duri che hanno costretto alla chiusura per alcuni mesi l'88 per cento dei suoi negozi. Inditex, che guida fra gli altri il gruppo Zara, ha registrato tra i mesi di febbraio e aprile, perdite nette per 498 milioni euro, mentre ieri 13 luglio, il 94 per cento dei negozi aveva riaperto i battenti. L'impresa multinazionale della moda si è posta l'obiettivo di integrare le vendite nei negozi online e fisici in tutti i paesi in cui opera, sotto la piattaforma Inditex Open, investendo in tecnologia oltre 10 miliardi di euro negli ultimi 5 anni. (Spm)