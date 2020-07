Business news: Grecia, con modifiche a programmi regionali e nazionali 1,14 miliardi di euro per effetti Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea ha approvato la modifica di tredici programmi operativi regionali 2014-2020 e due programmi operativi nazionali in Grecia. La Commissione ha spiegato che queste modifiche rendono disponibili 1,14 miliardi di euro per far fronte agli effetti della crisi del coronavirus nell'economia greca attraverso il finanziamento di azioni di sostegno all'imprenditorialità. Gli 1,14 miliardi di euro di fondi della politica di coesione dell'Ue, che consentono investimenti complessivi per oltre 1,50 miliardi di euro con l'inclusione del contributo nazionale, finanzieranno le azioni a favore delle Pmi greche attraverso il programma operativo "Competitività, imprenditorialità e innovazione". Dei 1,14 miliardi di euro disponibili, circa 600 milioni di euro sono erogati sotto forma di sovvenzioni, il resto sotto forma di assistenza rimborsabile. In totale, si prevede che saranno sostenute circa 90 mila imprese attraverso questi schemi. La Commissione ha sottolineato che la Grecia ha istituito molto rapidamente un quadro globale per le misure di risposta alle crisi e, da aprile, ha lanciato quattro regimi di sostegno alle imprese: garanzie di prestito alle imprese attraverso la creazione di un fondo di garanzia per i prestiti di capitale circolante; abbuono di interessi di prestiti esistenti alle Pmi; abbuono di interessi di nuovi prestiti al capitale circolante delle Pmi; regime di anticipo rimborsabile sotto forma di sovvenzioni alle Pmi. (Beb)