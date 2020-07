Lavoro: Catalfo, emanato trasferimento di 516,3 milioni in favore fondo artigiani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È stato emanato il decreto del ministero del Lavoro e delle politiche sociali di concerto con il ministero dell’economia e delle finanze del 17 luglio 2020 con il quale sono trasferiti al Fondo di solidarietà bilaterale alternativo dell’artigianato (Fsba), così come previsto dai provvedimenti varati dal governo per fronteggiare l’emergenza Covid-19, complessivi 516.345.388,85 euro". Lo rende noto il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Nunzia Catalfo. Tali risorse costituiscono la terza ed ultima tranche in favore di Fondo di solidarietà bilaterale alternativo dell’artigianato. (Com)