Morricone: Meloni (Fd'I), onoriamo insieme un grande italiano e romano

- "Con un voto unanime in Assemblea capitolina l'Auditorium Parco della Musica di Roma diventa Auditorium Morricone e alla memoria del maestro scomparso sarà intitolata anche una via o una piazza. Due proposte di Fratelli d'Italia, diventate patrimonio di tutti. Onoriamo così, insieme, un grande italiano e un grande romano che ha dato lustro a Roma e all'Italia nel mondo". È quanto dichiara, in una nota, il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni.(Com)