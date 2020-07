Ciampino: Comune, nessun esito per bando affidamento piscina comunale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il bando per l'assegnazione della piscina comunale di Ciampino non ha prodotto alcun esito. Ne sono rammaricato". Lo dichiara in una nota, il vicesindaco, Ivan Boccali. "Nessuna delle tre proposte pervenute è risultata ammissibile". "Dispiace - ribadisce Boccali - che su un tema così sentito si sia palesata una evidente superficialità da parte dei partecipanti. In ogni caso valuteremo nelle prossime ore la questione per trovare la più rapida ed efficace soluzione al problema. Si dovrà procedere, probabilmente, ad emettere un nuovo bando di evidenza pubblica per arrivare ad una assegnazione. Faremo di tutto affinché i tempi siano rapidissimi per riconsegnare la piscina comunale ai cittadini". (Com)