Brasile: marina militare attiverà base sottomarina presso l'isola di Madeira

- La marina militare del Brasile ha annunciato che attiverà la base sottomarina dell'isola di Madeira, al largo della costa dello stato di Rio de Janeiro. La riapertura della base navale, situata nel complesso navale di Itaguai (Cni), rappresenta un passo in avanti importante in direzione della realizzazione del Programma di sviluppo sottomarino (Prosub) che prevede la realizzazione di quattro sottomarini convenzionali e il primo sottomarino a propulsione nucleare del Brasile. In una nota la Marina definisce la base "Moderna, ben attrezzata e con personale ben preparato per esercitare il suo ruolo costituzionale di garantire la sovranità del paese", sottolineando che "l'attivazione della base rappresenta un'importante pietra miliare nel processo di avanzamento del progetto di Prosub, attraverso cui è stato possibile rafforzare gli impianti industriali, aumentare il livello tecnologico e rendere la nostra base industriale di difesa uno strumento di innovazione, integrazione tecnologica ed espansione del settore".(Brb)