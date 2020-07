Coronavirus: Usa, 138.784 morti su 3.606.927 contagiati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti registrano almeno 138.784 morti per Covid-19 su 3.606.927 contagiati: è quanto emerge dai dati pubblicati dall'università Johns Hopkins. Il Paese è di gran lunga quello più colpito al mondo dalla pandemia. Lo riporta l'emittente "Cnn". A livello globale si registrano invece quasi 14 milioni di contagi con oltre 593 mila morti. Nella giornata di ieri gli Stati Uniti hanno riportato altri 77.200 casi di Covid-19, un aumento giornaliero da record, che ha frantumato il suo precedente massimo di quasi 10 mila casi, secondo i dati compilati dalla Johns Hopkins University. Quarantaquattro Stati e il Distretto di Columbia hanno tutti riferito che la media di sette giorni di nuovi casi giornalieri è aumentata di oltre il cinque per cento ieri rispetto a una settimana prima, secondo i dati della Hopkins. Alcuni Stati stanno vedendo casi positivi in aumento da settimane, soprattutto nell'ovest e nel sud del paese. La California, la Florida e il Texas contano più della metà di tutti i nuovi casi positivi nelle ultime 24 ore. Anche le ospedalizzazioni sembrano essere in crescita in almeno 32 Stati, sulla base di una media di sette giorni, secondo un'analisi "Cnbc" dei dati del Covid Tracking Project.(Nys)