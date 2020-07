Russia: Standard&Poor’s conferma rating BBB- con prospettiva stabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'agenzia internazionale Standard&Poor’s ha confermato il rating a lungo termine della Russia in valuta estera al livello di investimento di BBB- con prospettiva stabile. È quanto riferito dall’agenzia di rating in una nota. Il ministro delle Finanze, Anton Siluanov, commentando la notizia ha dichiarato che questa valutazione dimostra che la politica del governo garantisce la stabilità macroeconomica nazionale in un contesto altamente instabile. "E' un segnale del fatto che la pianificazione conservativa del bilancio, la politica di inflazione mirata e il rigoroso rispetto della norma fiscale - il cui mantenimento è stato recentemente confermato dal presidente russo Vladimir Putin - consente all'economia russa di affrontare con successo gli shock esterni", ha detto Siluanov. (Rum)