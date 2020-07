Usa: l'ex capo della campagna di Trump Parscale, i media sono "una rete criminale"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Brad Parscale, ex responsabile della campagna di rielezione del presidente degli Stati Uniti, ha definito i media una "rete criminale" e "il più grande nemico" del paese. Lo ha scritto in un tweet rivolto ai suoi oltre 735 mila follower. "Non hanno nessuna intenzione di dire la verità", ha aggiunto. Parscale è stato rimpiazzato mercoledì da Bill Stepien, mentre i sondaggi continuano a mostrare un presidente in difficoltà, indietro di oltre dieci punti rispetto al candidato democratico alla Casa Bianca, Joe Biden, nei sondaggi nazionali e negli Stati chiave per l'appuntamento di novembre. Parscale rimarrà lo stratega digitale della campagna e fungerà da consulente senior. (Nys)