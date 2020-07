Business news: Regno Unito, crescita economica dell'1,8 per cento a maggio, più lenta del previsto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia del Regno Unito è tornata ad un livello di crescita più lento del previsto durante il mese di maggio, toccando un aumento del Pil dell'1,8 per cento dopo il calo peggiore mai registrato del mese precedente. Lo riferisce il quotidiano britannico "The Guardian". In seguito al crollo economico di aprile, gli economisti avevano previsto un recupero del 5,5 per cento per il mese di maggio. Il dato è stato invece più basso. Migliaia di aziende hanno dovuto chiudere temporaneamente per limitare la trasmissione del virus, e ciò ha implicato che il settore dei servizi, che comprende circa l'80 per cento dell'economia britannica, ha mostrato una percentuale di crescita solo dello 0,9 per cento. (Rel)