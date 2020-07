Usa: truppe federali a Portland, per il sindaco "attacco alla democrazia"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Degli agenti federali vestiti in abiti mimetici e tattici sono scesi in strada a Portland, in Oregon, con furgoni senza contrassegni, sequestrando e trattenendo i manifestanti e scatenando gas lacrimogeni in quello che il governatore dell'Oregon, Kate Brown, ha definito "un palese abuso di potere". E in serata è arrivato anche il duro commento del sindaco d Portland, Ted Wheeler, del Partito democratico, che ha twittato: "Signor presidente [Donald Trump] questo è un attacco alla democrazia". Fin dal loro arrivo, con l'obiettivo di reprimere i perduranti disordini, gli agenti federali sono stati coinvolti in diversi episodi di violenza poliziesca denunciati dalla stampa, come quando hanno sparato in testa a un manifestante con un'apparente munizione da impatto, lasciando l'uomo con gravi ferite alla testa. (Nys)