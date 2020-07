Bolivia: anche il ministro dello Sviluppo produttivo positivo al coronavirus (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 9 luglio la presidente Anez ha denunciato di essere positiva al virus e, pur se in condizioni che non preoccupano, ha sofferto negli ultimi giorni un episodio di laringite legata alla tosse. Il contagio del nuovo coronavirus ha interessato numerosi esponenti del governo della Bolivia. Prima di Martinez, ultimo in ordine di tempo ad aver denunciato positività al test era stato il ministro degli Idrocarburi, Victor Hugo Zamora. Questa settimana il ministro degli Esteri della Bolivia, Karen Longaric, è risultata positiva al nuovo coronavirus ed è stata sottoposta a isolamento domiciliare. “Il ministero delle Relazioni estere comunica che il ministro Karen Longaric è risultata positiva al test per il Covid-19. Il ministro, che non presenta sintomi, resterà in isolamento domiciliare e si sottoporrà al trattamento corrispondente”, si legge in una breve nota emanata ieri dal ministero. (segue) (Brb)