Ue: Babis, siamo ben lontani dal raggiungere un accordo sul fondo per la ripresa

- L’Unione europea resta divisa e ben lontana dal raggiungere un accordo sul fondo per la ripresa. È quanto affermato dal premier ceco, Andrej Babis, nel corso della conferenza stampa organizzata durante la pausa dei lavori del Consiglio Ue iniziato questa mattina a Bruxelles. Babis, nel corso della conferenza con i media cechi, ha detto che sinora non ha visto “passi avanti verso il raggiungimento di un accordo”. Le opinioni dei capi di Stato e di governo, ha aggiunto il premier ceco, “sono diametralmente diverse. Anche in merito alla proposta della Commissione Ue di 750 miliardi di euro, non è stato raggiunto alcun accordo”, ha affermato il capo del governo ceco. Secondo Babis, infatti, gli Stati della sponda Sud dell’Europa avrebbero “fretta” di ricevere i fondi. (Beb)