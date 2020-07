© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' iniziata la cena fra i 27 capi di Stato e di governo dei paesi membri dell'Ue a Bruxelles. E' quanto riferito da Barend Leyts, portavoce del presidente del Consiglio Ue, Charles Michel. I leader sono da oggi a Bruxelles per Consiglio straordinario organizzato per trovare un accorso dul fondo per la ripresa. (Beb)