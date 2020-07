Ue: premier croato Plenkovic su fondo ripresa, c'è la volontà di raggiungere un accordo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- C’è la volontà di raggiungere un accordo sul fondo Ue per la ripresa. Lo ha scritto su Twitter il premier croato, Andrej Plenkovic, commentando i negoziati in corso da questa mattina a Bruxelles fra i 27 capi di Stato e di governo dell’Ue. “C'è la volontà di raggiungere un accordo ed è importante non entrare in una crisi causata dalla perdita di tempo. Vogliamo garantire una quantità di fondi significativamente più elevata rispetto al periodo precedente, il che sarebbe garanzia di una rapida ripresa e crescita economica”, ha aggiunto Plenkovic. (Beb)