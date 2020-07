© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Esprimo sentimenti di profondo cordoglio e vicinanza alla famiglia del paracadutista Emanuele Vetere, in forza al 9 reggimento Col Moschin, che ha perso tragicamente la vita a seguito di un incidente. Stringo in un forte abbraccio i colleghi dell'Esercito per la grave perdita". Lo scrive, in una nota, il sottosegretario di Stato alla Difesa Angelo Tofalo. (Com)