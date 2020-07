Usa: Pence, Biden è un "cavallo di Troia per un programma radicale"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepresidente degli Stati Uniti, Mike Pence, ha definito le elezioni presidenziali di novembre come una scelta tra "libertà e opportunità" o "socialismo e declino", descrivendo il candidato democratico ed ex vicepresidente come "un cavallo di Troia per un programma radicale". Lo riporta il sito "The Hill". "Non è in gioco il fatto se gli Stati Uniti saranno più conservatori o più liberali, più repubblicana o democratica, più rossa o blu. Ma il fatto se gli Stati Uniti rimarranno tali", ha detto Pence in Wisconsin, inquadrando le prossime elezioni come un vero bivio che determinerà il destino del Paese. "Joe Biden metterà gli Stati Uniti sulla strada del socialismo e del declino", ha detto Pence alla folla del Ripon College, nel Wisconsin, luogo di nascita del Partito Repubblicano nel 1854. Pence ha anche suggerito che Biden ha ceduto su tutta la linea al senatore socialista Bernie Sanders e e ai suoi accoliti. "Pensavo che Joe Biden avesse vinto le primarie dei Democratici, ma guardando il loro programma mi sembra che Bernie abbia vinto", ha detto Pence. Il vicepresidente ha usato le sue osservazioni per criticare le posizioni di Biden sull'immigrazione, il cambiamento climatico e l'economia, accusando Biden di sostenere il movimento "togliere i fondi alla polizia", anche se Biden ha esplicitamente espresso la sua opposizione allo stesso. "Joe Biden indebolirebbe la sottile linea blu che ci separa dal caos", ha detto Pence. "Non sarete al sicuro nell'America di Joe Biden". (Nys)