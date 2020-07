Usa: la Cina risponde agli attacchi di Barr sul furto intellettuale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina ha risposto agli attacchi del procuratore generale degli Stati Uniti, William Barr, dicendo che non sarà vittima di bullismo. Lo riporta il sito "The Hill". Hua Chunying, portavoce del ministero degli Esteri cinese, ha detto che la preoccupazione principale della Cina è migliorare la vita dei suoi cittadini e mantenere la stabilità e la pace globale. "Come Stato sovrano indipendente, la Cina ha il diritto di salvaguardare la propria sovranità, la sicurezza e gli interessi di sviluppo, di difendere i risultati ottenuti dal popolo cinese con il duro lavoro, di rifiutare qualsiasi forma di bullismo e di lottare contro le calunnie e gli attacchi degli Stati Uniti", ha detto Hua in un briefing quotidiano. Ieri Barr aveva messo in guardia da quella che potrebbe essere la “più importante questione per la nostra nazione e il mondo nel XXI secolo”: le “ambizioni globali” del Partito comunista cinese. In un discorso al museo presidenziale Gerald Ford, Barr ha accusato Pechino di aver “lanciato una campagna militare” incentrata sull’economia con l’obiettivo di “dominare l’economia globale” e “rimpiazzare gli Stati Uniti” come super potenza mondiale. Secondo Barr, Pechino starebbe affidandosi a mezzi illeciti come furto di proprietà intellettuale, cyber pirateria e spionaggio. Il procuratore generale ha poi puntato il dito sui giganti tech americani, da Apple a Google, da Microsoft a Yahoo, che appaiono tutti “così desiderosi di collaborare con il Partito comunista cinese”. Hua ha definito "assurde" le accuse di Barr di furto intellettuale, affermando che la preminenza della Cina nello sviluppo della ricerca sui vaccini rende superfluo il furto di dati. "Tutti sanno che la Cina è in una posizione di leader nella ricerca e nello sviluppo di nuovi vaccini contro il coronavirus, e abbiamo ricercatori di prima classe". (Nys)