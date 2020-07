Ue: premier maltese Abela, lenti progressi ma servono ulteriori colloqui

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lenti progressi ma sono necessari ulteriori colloqui: lo scrive su Twitter Robert Abela, il premier maltese che sta partecipando ai lavori del Consiglio Ue in corso da questa mattina a Bruxelles per trovare un'intesa sul fondo per la ripresa. “Attualmente al Consiglio Ue si sta parlando del Quadro finanziario pluriennale 2021-27”, ha scritto Abela. “È necessaria un'azione tempestiva per iniettare immediatamente lo stimolo economico necessario. Il compromesso finale deve essere giusto”, ha scritto il premier maltese. (Beb)