Messico: dal 2014 al 2019 poco meno di 720mila aziende nuove

- A tutto il 2019, in Messico si sono contate 6.373.169 imprese, con 36.038.272 persone occupate. Lo si legge nel "Censimento economico 2019" pubblicato oggi dall'istituto nazionale di statistica (Inegi). Il numero di aziende risulta in aumento del 2,4 per cento rispetto al censimento del 2014, quando gli stabilimenti aperti erano 5.654.014 e le persone occupate erano 29.642.421 (il 4 per cento in meno dello scorso anno). Le aziende manifatturiere forniscono il 32 per cento del valore aggiunto dell'economia nazionale, contro il 21,4 per cento del commercio, il 20,8 per cento dei servizi privati non finanziari, il 9,5 per cento delle attività estrattive e il 2,2 er cento dell'elettricità. La maggior parte del personale occupato, il 37,2 per cento, si trova in microimprese (in cui lavorano da zero a dieci persone), il 30,7 per cento è nelle piccole e medie imprese (Pmi, considerate da 11 a 250 occupati) e il 32,1 per cento nelle aziende con oltre 250 dipendenti. Ma è quest'ultima categoria che fornisce il grosso del valore aggregato, il 54,7 per cento del totale.(Mec)