Argentina: coronavirus, governo annuncia quarantena flessibile per Buenos Aires

- Il governo dell'Argentina ha annunciato oggi l'avvio di una fase di aperture flessibili "scaglionate" della quarantena nell'Area metropolitana della capitale Buenos Aires (Amba) come misura di prevenzione della diffusione del nuovo coronavirus. "Tra il 18 luglio ed il 2 agosto torneremo alla nostra vita abituale in questo contesto differente, ma lo faremo in modo scaglionato", ha detto il presidente in una conferenza stampa dedicata specialmente alla situazione della pandemia nelle province più colpite. "Nel frattempo continueremo a rafforzare il sistema sanitario" ha aggiunto il presidente, che ha ammonito ad ogni modo la popolazione a tenere conto che "siamo lontani dall'aver superato il problema". L'informazione concreta su come verranno organizzate le diverse fasi dell'apertura è stato tuttavia rimandato a successive conferenze stampa rispettivamente del sindaco di Buenos Aires, Horacio Larreta, e del governatore della provincia di Buenos Aires, Axel Kicillof, responsabili ognuno dell'organizzazione e del rispetto dei nuovi protocolli. La decisione di flessibilizzare la quarantena è stata presa nonostante proprio ieri, a oltre quattro mesi dall'inizio della pandemia, si è registrato il record dei contagi (4250) e dei decessi (82) da Covid 19. Il numero totale dei contagi nel paese è arrivato 114.783, mentre i decessi sono nel complesso 2.133. (segue) (Abu)