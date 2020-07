Argentina: coronavirus, governo annuncia quarantena flessibile per Buenos Aires (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli specialisti che consigliano il governo sull'emergenza sanitaria concordano ormai che non è più sostenibile un ulteriore prolungamento della "fase 1" della quarantena nell'Amba nonostante anche la forte circolazione del virus. La situazione economica non lo consente e ad ogni modo anche l'accettazione ed il rispetto delle misure da parte della popolazione è ormai ai minimi. In questo contesto per giustificare l'avvio della flessibilizzazione l'esecutivo si appoggia essenzialmente su numeri che apportano un minimo di ottimismo. Tra questi il fatto che il tasso di mortalità sta scendendo, passando da un punto massimo del 2,43 per cento all'1,84 per cento. Il tasso di duplicazione dei decessi, rilevano le autorità sanitarie, in questo senso è minore della metà al tasso di duplicazione dei contagi. A favore del ritorno alla flessibilizzazione, secondo il governo, è anche la relativa tenuta del sistema sanitario. Secondo dati ufficiali, il livello di occupazione dei posti di terapia intensiva è del 53,7 per cento a livello nazionale e del 63,7 per cento nell'Amba. (segue) (Abu)