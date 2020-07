Autostrade: Gualtieri, no costi per lo Stato, per Cdp sarà investimento remunerativo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, intervenendo al Tg La7, ha chiarito che "il negoziato" su Autostrade "è stato duro e difficile e quindi l'opzione della revoca è stata sul tavolo, e lo è ancora se l'accordo non si completa". "Di fronte ad una certa resistenza della controparte ad accettare le posizioni della legge, noi siamo stati determinati: saremmo andati alla revoca", senza un accordo. L'investimento di Cdp "sarà remunerativo e l'operazione non avrà costi per lo Stato". Quanto ai partner della nuova Autostrade "per la maggioranza saranno scelti da Cdp poi ci sarà una quotazione e quindi un'apertura totale a tutti gli investitori", ha aggiunto. (Rin)