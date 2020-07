Bolivia: anche il ministro dello Sviluppo produttivo positivo al coronavirus (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche il ministro dell'Economia, Oscar Ortiz, è risultato positivo al test da nuovo coronavirus ed è al momento ricoverato in ospedale. In un messaggio video pubblicato sul proprio profilo twitter, Ortiz ha ricordato di aver "sentito alcuni sintomi di stanchezza e dolore muscolare" che lo hanno convinto a fare alcuni accertamenti. "Dai primi risultati sono risultato positivo alla Covid-19", ha detto Oritz assicurando che al momento le sue condizioni sono generali sono "buone". Fino a nuovo ordine, l'incarico di Ortiz sarà assunto da Abel Martinez, attuale ministro alle attività produttive. A inizio luglio il ministro della Presidenza Yerko Nunez, sorta di primo ministro in un sistema presidenziale, era risultato positivo ed è ricoverato in ospedale con "febbre persistente" e un quadro di "Covid-19 complicata". Di lì a poco sarebbe toccato al ministro delle Miniere, Jorge Fernando Oropeza e al ministro della Salute Eidy Roca. Contagio accertato anche per la presidente del Senato, Eva Copa. (Brb)