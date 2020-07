Roma: Raggi, a Ostia riconquistato spiagge e riportato legalità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A Ostia, nel Municipio X, abbiamo riconquistato le spiagge granello dopo granello, ci siamo riappropriati degli spazi occupati irregolarmente e li abbiamo riqualificati per restituirli ai cittadini". Lo scrive su Facebook, il sindaco di Roma, Virginia Raggi. "Abbiamo riportato la legalità e abbiamo reso questi luoghi più decorosi, ma soprattutto più sicuri - spiega il sindaco -. Per troppo tempo una parte importante della politica ha fatto finta di non vedere cosa stava accadendo in questi territori. Lo voglio sottolineare: Roma non è mafia, ma è fatta di gente onesta, che per anni ha avuto paura perché le istituzioni hanno girato la testa dall'altra parte. Oggi non è più così. Un risultato storico di cui dobbiamo essere orgogliosi", conclude Raggi. (Rer)