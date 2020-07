Usa: Corte d'Appello, Trump non può limitate diritto di asilo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una Corte d'Appello federale degli Stati Uniti ha inferto un nuovo colpo all'ordine dell'amministrazione di Donald Trump di eliminare le protezioni per i richiedenti asilo dall'espulsione. La Corte d'Appello di Washington ha confermato, secondo quanto riportato dal sito "Politico", le disposizioni di una sentenza di una corte inferiore che ha bloccato l'amministrazione Trump dall'attuare politiche che avrebbero effettivamente impedito alle donne in fuga da abusi domestici e violenze di bande di chiedere asilo negli Stati Uniti. Il caso è stato portato da dodici richiedenti asilo, rappresentati dall'American Civil Liberties Union e dal Center for Gender & Refugee Studies, che hanno sostenuto che le politiche della Casa Bianca avrebbero innalzato i requisiti per l'asilo ben oltre le intenzioni del Congresso. "Questa sentenza è una grande sconfitta per l'assalto dell'amministrazione ai diritti di asilo e alla legalità", ha detto Cody Wofsy, un avvocato dell'Aclu che ha sostenuto il caso.(Nys)