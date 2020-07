Diga rinascita: Ue sostiene sforzi Sudafrica su soluzione a divergenze fra Etiopia, Sudan ed Egitto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come presidente dell'Unione africana, il Sudafrica ha dedicato notevoli sforzi alla ricerca di una soluzione alle differenze tra Etiopia, Sudan ed Egitto sorte in seguito alla costruzione e al riempimento della Grande diga rinascimentale etiopica (Gerd): l'Unione europea accoglie con favore questo impegno, che merita il sostegno unanime della comunità internazionale. È quanto affermato dall’Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza dell’Ue, Josep Borrell. “Nei giorni a venire, le parti dovranno capire se possono arrivare a un accordo collettivo. Se lo faranno, e li incoraggiamo a scegliere una via conciliante per il futuro, i benefici potrebbero essere considerevoli: si creerà fiducia e ci sarà la possibilità rinnovata di creare un ambiente favorevole agli investimenti nello sviluppo e nella sicurezza idrica dell'intero bacino. L'Unione europea sostiene pienamente un risultato positivo per tutte le parti”, ha detto Borrell. (Beb)