Truffe: oltre 50 raggiri a anziani per 250 mila euro, smantellata banda a Milano (2)

- (segue) La banda, di cui fa parte anche un minorenne, aveva la propria base logistica in un appartamento a Rozzano nell'hinterland sud di Milano. E proprio nell'abitazione gli investigatori del pool interforze “Truffe anziani” della sezione di polizia giudiziaria della Procura di Milano, coordinati dai pm Giancarla Serafini e Christian Barilli, hanno trovato i sette soggetti fermati poco dopo aver arrestato in flagranza un altro componente del gruppo. Le indagini hanno inoltre accertato che il gruppo era solito inviare nell'Est Europa la refurtiva, composta in prevalenza da gioielli e monili d’oro, trafugandola all'interno di peluche. (Rem)