- La contrazione del Pil russo si è attestata al 6,4 per cento su base annua a giugno. È quanto emerge da un rapporto del ministero dello Sviluppo economico, secondo cui a maggio la flessione rispetto all’anno precedente è stata del 10,7 per cento. Il calo del Pil russo nel secondo trimestre è stimato al 9,6 per cento, stando al rapporto del ministero russo. (Rum)