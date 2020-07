Usa: Fauci, dobbiamo avere un migliore controllo degli eventi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il membro più importante della task force anticoronavirus della Casa Bianca, Anthony Fauci, ha detto oggi che il coronavirus ha colpito gli Stati Uniti "molto duramente" e il paese "ha bisogno di ottenere un migliore controllo" sugli eventi per riaprire l'economia in sicurezza e tornare alla normalità". Lo riporta l'emittente "Cnbc". "Gli Stati Uniti sono stati colpiti molto duramente... Dobbiamo tuttavia riaprire perché rimanere chiusi ha conseguenze economiche, occupazionali, sanitarie molto negative", ha detto Fauci, direttore del National Institute of Allergy and Infectious Diseases (Istituto nazionale per le allergie e le malattie infettive) alla Fondazione della Camera di Commercio degli Stati Uniti in un'intervista. (segue) (Nys)