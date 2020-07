Decreto Semplificazioni: Bellezza (Infratel), forte accelerazione per posa fibra nelle aree bianche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il decreto Semplificazioni è idoneo a consentire alla concessionaria Open Fiber una forte accelerazione nei lavori per la posa della fibra nelle aree bianche del Paese". Lo afferma, in una nota, l'amministratore delegato di Infratel Italia Marco Bellezza. "Il lavoro svolto dal Mise, dal ministro Patuanelli e dai sottosegretari Liuzzi e Manzella consentirà da subito di sbloccare i processi autorizzativi che incidono sui tempi di realizzazione delle opere - continua -. Ora sta alla responsabilità di tutti i livelli amministrativi attuare le norme per consentire una ripartenza per il Paese fondata sulle infrastrutture digitali. Non ci sono più scuse per completare il piano aree bianche nel più breve tempo possibile ed Infratel Italia è pronta a fare la propria parte". (Com)