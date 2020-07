Incidenti stradali: grave scontro auto-moto a Milano, un morto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo i primi rilievi effettuati dai 'ghisa' la moto di grossa cilindrata viaggiava nella corsia centrale, mentre il furgoncino (non un'auto come riferito in precedenza) si trovava nella corsia di destra lungo viale Misurata, il tratto precedente di viale Bezzi. All'improvviso sembrerebbe che all'altezza di piazza Tripoli il van abbia fatto svoltato a sinistra nel tentativo di fare un'inversione a U mentre sopraggiungeva il veicolo a due ruote. Il motociclista non è riuscito a frenare e ha centrato violentemente la fiancata del mezzo morendo sul colpo. L'autista dell'automezzo invece è rimasto ferito in maniera seria e si trova ora ricoverato all'ospedale Niguarda.(Rem)