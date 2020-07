Usa: proteste, il governatore dell'Oregon attacca Trump per arresto manifestanti a Portland

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governatore dell'Oregon Kate Brown, ha attaccato il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, e il segretario ad interim della Sicurezza interna Ciad Wolf, per aver inviato degli agenti federali che hanno arrestato dei manifestanti a Portland. Lo riporta il sito "The Hill". "Questo teatrino politico del presidente Trump non ha nulla a che fare con la sicurezza pubblica. Il Presidente non riesce a guidare questa nazione. Sta dispiegando agenti federali per pattugliare le strade di Portland in un palese abuso di potere da parte del governo", ha twittato Brown, dopo che Wolf ha difeso l'invio delle forze, sostenendo che la città di Portland è stata "sotto assedio per 47 giorni consecutivi da una folla violenta". Le proteste scatenate dall'uccisione di George Floyd da parte della polizia all'inizio di quest'anno hanno scosso il centro di Portland per oltre un mese. Alcune delle manifestazioni hanno portato al danneggiamento di edifici federali, tra cui il Palazzo di Giustizia federale di Hatfield. Agenti federali dispiegati dal dipartimento di Sicurezza Nazionale e dal dipartimento di Giustizia hanno occupato per settimane il palazzo di giustizia e altri edifici contigui. Alcuni ufficiali hanno indossato, secondo quanto riferito dalla stampa, delle uniformi militari non contrassegnate e hanno guidato dei furgoni non contrassegnati. (Nys)