Coronavirus: assessore Lazio, con febbre obbligo stare a casa, massima responsabilità

- Da una prima relazione della Asl Roma 3, che sta svolgendo l'indagine epidemiologica, emerge che il lavoratore del Bangladesh presso lo stabilimento balneare di Ostia, che è stato ricoverato oggi presso lo Spallanzani, "ha dichiarato di aver avuto la febbre fin dal giorno 14 luglio e dolori muscolari già dal 12 di luglio. Ha lavorato presso la struttura fino al 16 luglio. Questa circostanza la considero grave e chiediamo la massima responsabilità". Lo rende noto l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, sottolineando che "con la febbre e con sintomi si deve rimanere a casa e contattare un medico. Non è possibile che si vada in giro o al lavoro. Comprendo - conclude D'Amato - le esigenze lavorative e di proseguire nelle proprie attività, ma il rischio è troppo elevato per la collettività".(Com)