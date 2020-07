Regionali: Salvini, anche con il patto M5s-Pd in Puglia cittadini manderanno a casa Emiliano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader della Lega Matteo Salvini, a proposito delle trattative tra Partito democratico e Cinque stelle per un’alleanza alle Regionali in Puglia, si rivolge al governatore uscente Michele Emiliano: "Caro Emiliano rassegnati, la fame di poltrone potrà anche farti alleare coi Cinque stelle - afferma l'ex vicepremier in una nota -, ma a settembre i pugliesi ti manderanno a casa dopo quindici anni di malgoverno di sinistra". (Com)