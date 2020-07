Scuola: Salvini, pronto a dibattito tv con ministro Azzolina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader della Lega, Matteo Salvini, è pronto a rispondere all'invito di Lucia Azzolina, ministro dell'Istruzione, per confrontarsi in un dibattito televisivo. "Azzolina mi invita a dibattito televisivo? Ma quando vuole!" scrive su Twitter il capo del Carroccio. "(Azzolina) Ha detto: “Salvini mi attacca perché sono donna”. No, ti attacco perché non sei capace" aggiunge Salvini. In un'intervista a "Huffington Post", la titolare del Mi ha affermato: "Tutti quelli che criticano oggi sono gli stessi che hanno continuamente tagliato fondi: la destra ha tolto 8 miliardi alla scuola e creato le classi pollaio. Oppure ne parla chi non se n’è mai occupato o l’ha denigrata". E ha aggiunto: "Ho il dovere di parlare alle famiglie, al personale scolastico, al Paese", per poi rispondere che "assolutamente sì" accetterebbe un confronto televisivo con Matteo Salvini sul tema. (Rin)