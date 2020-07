Mobilità: Roma, da lunedì lavori a Prati e Casalotti, tram 19 limitato e bus deviati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Scatteranno lunedì 20 luglio i lavori di manutenzione sulla pavimentazione delle sedi tranviarie su viale delle Milizie, tra piazza delle Cinque Giornate e via Barletta. Lo rende noto Roma servizi per la mobilità, precisando che "fino al 7 agosto le vetture del tram 19 provenienti da piazza dei Gerani limiteranno le corse a Valle Giulia. Tra Valle Giulia e piazza Risorgimento saranno in strada bus navetta sostitutivi. Deviate le linee di bus. Partiranno lunedì 20 luglio - continua la nota - i lavori di manutenzione stradale in via di Santa Seconda, tra via di Casalotti e via della Cellulosa. Dalle 7 di lunedì al termine del cantiere la strada sarà chiusa al transito in entrambe le direzioni. Deviate le linee di bus. Ulteriori dettagli e aggiornamenti in tempo reale su muoversiaroma". (Rer)