Truffe: oltre 50 raggiri a anziani per 250 mila euro, smantellata banda a Milano

- Una banda di truffatori di etnia rom lovari-polacchi è stata smantellata dal pool interforze "Truffe anziani" della sezione di Polizia giudiziaria della Procura di Milano. Lo comunica in una nota il procuratore capo Francesco Greco. Dopo un'indagine durata oltre un anno nella giornata di ieri gli investigatori coadiuvati dalla squadra mobile hanno arrestato in flagranza un uomo che aveva appena raggirato una coppia di anziani e hanno eseguito un provvedimento di fermo nei confronti di altre sette soggetti per il reato di "associazione a delinquere finalizzata al compimento di truffe in danno di soggetti vulnerabili". Secondo quanto accertato dagli inquirenti con la collaborazione del nucleo investigativo dei Carabinieri di Milano il gruppo avrebbe commesso dal maggio 2019 a luglio 2020 "oltre 50 truffe consumate e un numero imprecisato di tentativi realizzando profitti per oltre 250 mila euro" e agendo con un modus operandi "estremamente sperimentato": alla anziana vittima, contattata telefonicamente, veniva rappresentato, persuasivamente, che un parente stretto era in urgente e grave difficoltà economica. A quel punto i truffatori mandavano un complice a ritirare i soldi e i gioielli dalla vittima di turno. La refurtiva veniva poi portata all'estero. (Rem)