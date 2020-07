Usa-Nicaragua: dipartimento Tesoro, sanzioni a figlio del presidente Ortega

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministrazione Usa di Donald Trump ha emesso sanzioni nei confronti di altri membri dello "circolo corrotto" vicino al presidente del Nicaragua, Daniel Ortega. Si tratta di Juan Carlos Ortega Murillo, figlio del capo dello stato e della vice Rosario Murillo, e di José Jorge Mojica Mejia, funzionario considerato prestanome di affari legati alla famiglia presidenziale. "Il presidente Ortega e il suo corrotto circolo mette il proprio potere e le proprie ricchezze davanti alle necessità del popolo nicaraguense. Gli Stati Uniti continueranno a colpire coloro che appoggiano il regime di Ortega e si appropriano del denaro dell'economia del Nicaragua", segnala in una nota il segretario al Tesoro, Steven Mnuchin. Nella lista delle sanzioni elaborata dall'Ufficio di controllo dei beni stranieri (Ofac) entrano anche la Difuso Comuncaciones, impresa che fa capo al giovane Ortega e che cura le campagne elettorali del presidente, e la Mundo Digital, individuata come strumento per riciclare il denaro, di proprietà di Mojica. (segue) (Nys)