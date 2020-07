Violenza sessuale: molesta e schiaffeggia donna in pieno centro a Milano, arrestato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un clochard italiano con diversi precedenti è stato arrestato dalla polizia di Stato per violenza sessuale dopo aver molestato e colpito con un schiaffo una donna di 33 anni questa mattina in pieno centro a Milano. Poco prima delle 10 la vittima stava camminando in piazza Santa Maria Beltrade, tra piazza del Duomo e Missori, quando all'improvviso è stata strattonata dall'uomo che l'ha prima bloccata e le ha poi toccato con forza le parti intime. Quando la donna ha reagito riuscendo a divincolarsi il suo aggressore l'ha colpita con un violento schiaffo al viso. Alla scena hanno assistito dei passanti che hanno allertato subito le forze dell'ordine. Sul posto quindi sono arrivati immediatamente gli agenti del commissariato Centro che hanno arrestato l'uomo. La donna è stata medicata dal 118 e ha rifiutato il trasporto in pronto soccorso. (Rem)