Brasile: settore energetico concentra il 35 per cento degli investimenti stranieri

- Il ministro delle Miniere e dell'Energia del Brasile, Bento Albuquerque, ha dichiarato che il 35 per cento dei capitali stranieri investiti in Brasile è concentrato nei settori minerario ed energetico, sottolineando la necessità di "un aggiornamento del contesto normativo brasiliano" per "attrarre più società straniere nel paese". Albuquerque è intervenuto in un evento promosso dal Consiglio delle Americhe che ha riunito investitori di 35 diverse istituzioni. Il ministro ha poi affermato che il Brasile rimane sui radar degli investitori che vedono segnali di ripresa dell'economia del paese. Secondo il ministro, c'è stato un miglioramento del consumo di energia, nonostante il fatto che, all'inizio della pandemia, ci sia stato un calo di circa il 15 per cento rispetto allo scorso anno. (segue) (Brb)