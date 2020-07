Brasile: settore energetico concentra il 35 per cento degli investimenti stranieri (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La settimana è stata cruciale per il ministero dell'Energia. E stata infatti aperta la consultazione sulla bozza del Piano nazionale dell'Energia (Pne), programma di lungo termine per il settore energetico attraverso cui il governo del Brasile prevede la costruzione di nuove centrali nucleari e la modernizzazione delle centrali idroelettriche già esistenti, puntando alla generazione di fino a 10 gigawatt di potenza per ciascuna matrice energetica entro il 2050. Il governo punta nei prossimi anni a diversificare la matrice energetica del paese, anche attraverso energie rinnovabili. In particolare, secondo gli studi presentati nel Pne i parchi eolici, che attualmente producono circa 15 Gw di capacità operativa, con i giusti investimenti potrebbero raggiungere tra 110 e 195 Gw nei prossimi decenni. Le centrali solari invece potrebbero passare dagli attuali 3 Gw a una potenza tra i 27 e i 90 Gw (segue) (Brb)