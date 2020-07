Lavoro: Cgil, bene tavolo ministeriale proposto da Catalfo su rider

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Bene l'invito della ministra del Lavoro, Nunzia Catalfo, ad un primo incontro il prossimo 3 agosto con le organizzazioni sindacali sui rider". Così in una nota la segretaria confederale della Cgil nazionale, Tania Scacchetti. "Abbiamo apprezzato - prosegue la dirigente sindacale - le norme introdotte nei mesi scorsi, ma abbiamo anche sempre pensato che i contratti collettivi nazionali di lavoro, a partire da quello della logistica che ha disciplinato la figura del rider, fossero lo strumento più utile per riconoscere diritti , tutele e sicurezza"."Questa discussione - conclude Scacchetti - non è più rinviabile e i rider attendono proposte coerenti con lo spirito delle norme introdotte e con i tanti pronunciamenti dei tribunali di questi mesi, che in più occasioni hanno ribadito la necessità che salario, tutele e sicurezza non possano essere sacrificati sull'altare del profitto".(Com)