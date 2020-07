Ue: in attesa della cena fra i leader il negoziato sul fondo per la ripresa resta complesso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Situazione complessa nonostante il clima costruttivo. Questo quanto emerge dal negoziato in corso a Bruxelles nella prima giornata del Consiglio Ue stando a quanto riferiscono fonti diplomatiche italiane. Iniziati intorno alle 10 di questa mattina, i lavori della riunione fra i 27 capi di Stato e di governo si sono interrotti poco dopo le 17 per consentire lo svolgimento degli incontri bilaterali. Al termine dei bilaterali ci sarà la cena di lavoro durante la quale è possibile che venga presentata una nuova proposta per avvicinare le parti. Durante la riunione, peraltro, il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, sembrerebbe aver avuto uno scambio acceso con l’omologo olandese, Mark Rutte: secondo il premier italiano, infatti, la proposta di porre una “governance” al piano di ripresa economica presentato dalla Commissione europea sarebbe incompatibile con i trattati. Proprio la governance del fondo per la ripresa, le dimensioni del Quadro finanziario pluriennale (Qfp) e le correzioni alla proposta della Commissione Ue sono i tre temi oggetto di dibattito della riunione, il cui esito resta al momento ancora incerto. Questa mattina, entrando ai lavori del Consiglio, il presidente del Consiglio si è detto consapevole delle divergenze in atto ma anche “determinato” per poterle superare. Queste distanze, ha detto Conte, vanno colmate “non solo nell’interesse dei cittadini italiani che hanno sofferto e stanno soffrendo molto, ma ance di tutti i cittadini europei. La linea rossa italiana è che la risposta sia adeguata ed effettiva, ovvero concretamente perseguibile”, ha detto Conte.(Beb)